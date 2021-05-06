وليد الخشتي: حريصون على دعم وتشجيع الجهود المُتفردة التي يتبنّاها الشباب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت زين أن علامتها التجارية Zain esports للرياضات الإلكترونية أطلقت بنجاح سلسلة منافسات الموسم الثاني لبطولات تطبيق ألعاب الدواوين الافتراضية، إذ أضفت سلسلة المسابقات التي شهدتها فعاليات هذه النسخة أجواءً حماسية وسط مشاركة أكثر من 1600 متنافساً.

وكشفت الشركة أن المنصة الرقمية لعلامة Zain esports فتحت آفاقا جديدة من المتعة والإثارة في منافسات الموسم الثاني لبطولات ألعاب الدواوين الافتراضية، خصوصاً بعد أن قدمت علامة Zain esports نفسها كقوة إقليمية في مجالات الرياضات الإلكترونية عندما أطلقت أكبر مواسم المنافسات الإقليمية في الرياضات الإلكترونية مع شركة "إي أيه سبورتس" على مستوى أسواق الشرق الأوسط للعبة EA Sports FIFA 21، ومن بعدها منافسات فرقة الأبطال "Champions Squad"، للشغوفين بلعبة "ببجي موبايل (PUBG Mobile) المعتمدة رسمياً من جانب شركة Tencent.

وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية أن رعايتها ومشاركتها في سلسلة منافسات ألعاب الدواوين الافتراضية يبرز دعمها لأفكار وابتكارات الشباب، إذ يبرز هذا الحدث الاهتمام المتنامي من فئة الشباب بالمحتوى الجذاب الذي تقدمه الرياضيات الإلكترونية.

وأوضحت أن المسابقات الافتراضية للرياضات الإلكترونية التي انتهت بتتويج ثلاثة فائزين بجوائز نقدية قيّمة، شهدت إقبالا هائلا خلال شهر رمضان المُبارك، خصوصا مع ألعاب الورق الشعبية التي تشهد رواجاً في هذه الأيام.



وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي: "إن دعمنا لهذا التطبيق الكويتي المُتميز أتى من منطلق حرصنا على دعم وتشجيع الشباب في مجالات الابتكارات الرقمية".

وأضاف الخشتي بقوله: " لقد سعدنا بالإقبال الكبير الذي لاقته النسخة الأخيرة من البطولات الافتراضية لنسخة هذا العام، واستمتعنا بمشاركتنا في هذا الحدث الذي نجدد فيه دعمنا للمبادرات التي توفر مساحة آمنة خلال هذه الظروف الصعبة".



من ناحيته صرّح الرئيس التنفيذي لألعاب الدواوين داود معرفي قائلاً: " إن مشاركة علامة زين Zain esports للرياضات الإلكترونية في إطلاق هذه المنافسات الافتراضية، ودعم الشركة للمسابقات كان له الأثر الكبير في نجاح منافسات الموسم الثاني للألعاب الافتراضية، إذ تضاعف عدد المشاركين لألعابنا".

وأضاف معرفي: " لقد بلغ عدد اللاعبين المُسجّلين لدينا 360 ألف لاعباً، منهم 75 ألف لاعب نشط خلال سنة الانطلاقة في العام 2020 منذ استحواذنا على الشركة أواخر العام 2016، وقد بلغ عدد المشاركين في بطولات الموسم الثاني (رمضان 2021) 1,654 لاعباً، وانتهى الموسم بتتويج 3 أبطال لبطولات رمضان 2021 وهم baound و liverpool96 و BaBy_TeaRs ".

واختتم معرفي قائلاً: "نعد جميع اللاعبين بالتطوير المستمر والانطلاق برياضيات إلكترونية أخرى خلال الفترة القادمة، فنحن في صدد إطلاق بطولات لعبة "الهَند" و"البَلوت" في المرحلة القادمة، وهناك العديد من ألعاب الدواوين قيد التجهيز والانطلاقة، حيث نطمح دوماً أن نكون بالمقدمة كما عهد الجميع من ألعابنا منذ سنة 2000 التي لا تنسى على موقع koutbo6.com ".

الجدير بالذكر أن زين رعت بطولات تطبيق "ألعاب الدواوين" لبطولات ألعاب الورق الافتراضية، التي قدّمت من خلالها عدداً من الجوائز القيمة للفائزين خلال الشهر الفضيل، حيث تم تطوير التطبيق من قبل مُبادرين كويتيين ويُعتبر الأول من نوعه في الخليج والمنطقة العربية، إذ شهد مُشاركة أكثر من 360 ألف لاعب يتنافسون في ألعاب "الكوت" و"البَلوت" و"الهَند"، يتوفر التطبيق على جميع أنظمة الهواتف الذكية الرئيسية iOS وAndroid وHuawei.

وتؤكد الشركة أنها ستواصل اهتمامها بالأعمال التي تقدمها الأفكار الشابة، رغبة منها في تبنّي طموحاتهم، إذ تخطط علامة Zain esports لاستكشاف آفاق جديدة لمجالات الرياضيات الإلكترونية، عبر سلسلة المنافسات التي تعقدها من وقت إلى آخر، وفي نفس الوقت تعمل على خلق بيئة مواتية لمطوري محتوى الرياضات الإلكترونية.

وتحرص زين على التأكد من إقامة جميع بطولات الرياضات الإلكترونية وفقا لإرشادات منظمة اليونيسف، وذلك من أجل ضمان سلامة الأطفال على الإنترنت ومنع التنمر السيبراني عبر الإنترنت، وبالتالي خلق مساحة آمنة لحدوث جميع التفاعلات بين اللاعبين.