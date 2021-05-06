شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات قياسية لقسم التداول تدعم نتائج «سوسيتيه جنرال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي عن تحقيق نتائج فصلية قياسية لقسم التداول، مما ساعده على تجاوز توقعات المحللين للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

على الإثر، ارتفع سهم «سوسيتيه جنرال» 6% خلال التداولات، ما يعني ارتفاعاً 45% للسهم منذ بداية العام.

وقال البنك، الخميس، إن صافي الدخل للربع الأول بلغ 814 مليون يورو (977 مليون دولار). وتوقع المحللون ربحا صافيا قدره 204 مليون يورو.

وحصل سوسيتيه جنرال على دفعة كبيرة من قسم الأسواق العالمية، حيث بلغت الإيرادات 1.65 مليون يورو وكان مستوى النشاط هو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2017.

وكانت إيرادات الأسهم في البنك قد تضررت في النصف الأول من عام 2020، مما أدى إلى مراجعة وشطب 684 مليون يورو في الوحدة.

وفي محاولة لتعزيز الربحية، بدأ البنك بإلغاء مئات الوظائف في وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية ودمج شبكات التجزئة المحلية لتقليل عدد الفروع. وفي الشهر الماضي، وافق «سوسيتيه جنرال» على بيع ذراع إدارة الأصول «ليكسور» البالغة قيمته 170 مليار يورو إلى «أموندي» مقابل 825 مليون يورو.

وشهد البنك الاستثماري ارتفاع عائداته بنسبة 54% إلى حوالي 2.5 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى متجاوزاً تقديرات المحللين.

خلال الربع الأول، انضم سوسيتيه جنرال إلى مقرضين أوروبيين آخرين في نشر مخصصات أقل مع 276 مليون يورو لتغطية القروض المعدومة المحتملة، أي أقل من 715.8 مليون يورو التي توقعها المحللون. حيث يتوقع البنك تكلفة المخاطرة لهذا العام بين 1.6 مليار يورو و1.85 مليار يورو.

إلى ذلك ارتفعت نسبة الملاءة في الشق الأول في «سوسيتيه جنرال»، وهي مقياس رئيسي لقوة رأس المال، إلى 13.5%، أي أعلى من تقديرات المحللين. (وكالات)