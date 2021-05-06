«Great white».. غموض وإثارة وترقب تحت الماء

دبي: مها عادل

تعتبر أفلام الأكشن والرعب من الأعمال الفنية التي تستقطب المشاهدين من مختلف الأعمار، خاصة في فترات الأعياد والإجازات، ولذلك جاء قرار صناع فيلم «Great white» بعرضه في دور السينما بالإمارات تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

الفيلم ينتمي لنوعية الإثارة والرعب المرتبطة بقصص هجوم أسماك القرش، وهي النوعية التي اشتهرت منذ سبعينات القرن الماضي عندما قدم المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرج، سلسلة «الفك المفترس» بأجزائها المختلفة، وبعدها توالت الأعمال الفنية التي تقوم على فكرة هجوم أسماك القرش على البشر، ولكن تفاوت نصيبها من النجاح أو الفشل، حسب الإمكانات الفنية التي تتوفر لها.

ويعتمد صناع «Great white» على توفير الإنتاج الضخم والإمكانات الفنية والبصرية عالية المستوى لتقديم قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، ويقدم الفيلم الذي تنطلق عروضه بدور السينما في الإمارات يوم 13 مايو/ أيار، أجواء من الغموض والإثارة والمطاردات تحت الماء بإمكانات صوتية وتقنيات أنيميشن وجرافيك تحول الأحداث إلى واقع، وتجعل المشاهدين في حالة ترقب إلى النهاية، ورغم تلاحق الأحداث إلا أن الفيلم يمنح المشاهدين لحظات تأمل في جمال الطبيعة الأسترالية، والحاجز المرجاني، ورهبة المحيط واتساعهن وهي مشاهد جسدت قدرات وبراعة مدير التصوير ورؤية المخرج مارتن ويلسون في صنع إيقاع خاص للفيلم يميزه عما سبقه من أفلام تعتمد على فكرة هجوم أسماك القرش على البشر.

تبدأ قصة الفيلم برحلة سياحية تبدو مبهجة وممتعة، ولكنها تتحول فجأة إلى كارثة حقيقية عندما يجد أبطال الفيلم الخمسة أنفسهم في مواجهة مع عدو يهاجمهم من تحت الماء، وتزداد الإثارة والترقب بعد أن تتجه الأحداث بعيداً إلى المحيط الشاسع، ويصبح أبطال الفيلم تحت رحمة قوى الطبيعة، وهذا العدو العملاق المخيف الذي يظهر ليضرب في أي وقت من الليل والنهار، ثم يعود إلى الأعماق الباردة المظلمة، بينما يحاول أبطال الفيلم الوصول إلى بر الأمان رغم نقص الإمدادات والغذاء ومياه الشرب، واضطرارهم لمواجهة أسماك القرش من دون سلاح أحياناً إلا الأيدي العارية.

من أهم عناصر التشويق والجذب في الفيلم هي براعة القصة والحبكة الدرامية المشوقة للمؤلف Michael Boughen، كما برع المخرج Martin Wilson في تقديم صورة سينمائية مبهرة من الطبيعة كخلفية للأحداث واستخدمها كوسيلة لنزع فتيل التوتر والقلق بين المشاهد الساخنة لتساعد على تحضير المتلقي لما هو قادم من أحداث، وتنقله بالصورة المبهرة بين الطبيعة الأسترالية الساحرة الغنية بالمسطحات المائية والجزر الخضراء والأشجار الكثيفة.

ولعبت المؤثرات البصرية دوراً مهماً في تجسيد مشاهد الرعب والمطاردات تحت الماء، وكانت أعمال الجرافيك المتقنة والتقنيات الرقمية هي اللاعب الأساسي في الإبهار، وتحقيق المتعة للمشاهد وتجسدت براعة هذه المؤثرات البصرية في تجسيد حركة أسراب الدولفين تحت الماء، وعلى السطح، وتجسيد حركة وهجوم القرش الأبيض العملاق وضخامة فكه وأسنانه.

وتحمل المشاهد الأخيرة من الفيلم مفاجأة تكسر الصورة النمطية المتعلقة بأفلام أسماك القرش، خاصة عندما تتصاعد الأحداث وتصل الأمور إلى ذروة المواجهة بين أبطال الفيلم والوحش المفترس الذي يطاردهم، وتتألق النجمة الأمريكية كاترينا باودن، نجمة أفلام الأكشن في مشاهد النهاية التي تأتي متلاحقة مثيرة للأعصاب عندما تنتقل المواجهة بين الوحش والبشر إلى قاع المحيط.