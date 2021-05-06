شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع.. ورأس المال يربح 3.6مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.