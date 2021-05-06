شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 6-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مايو 2021 والتي سجلت ارتفاعات عالي المستوي العالمي وبالسوق المصري، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب وفق آخر الأرقام المتاحة بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 672 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 896 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 6272 جنيها.

أونصة الذهب 1793 دولارا.

أسعار الذهب عالمياً سجلت صعودا واضحا، إذ عوض تراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية ضغطا نجم عن صعود الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لأبريل، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1789.22 دولارللأونصة بحلول الساعة 05:09 بتوقيت جرينتش، وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1788.20 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قاع أسبوع الذي بلغته يوم الثلاثاء، مما يقلص تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، وفي غضون ذلك، حوم مؤشر الدولار قرب قمة أسبوعين التي بلغها أمس الأربعاء.