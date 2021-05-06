شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا فى تطوير المناطق غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهداً كبيراً فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتحديث الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة فى عام 2014، طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى.
وأشار الوزير، إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هى المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة - معرضة لحوادث السكة الحديد - مبنية على مناطق خطرة جيولوجية - مبنية على مخرات السيول - مبنية تحت خطوط الضغط العالي).