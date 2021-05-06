شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 6-5-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، واستقر سعره أيضا فى البنك "الأهلى المصرى ليسجل " 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك بآخر تعاملات البنوك الأسبوعية اليوم.

يذكر أن يومي "الجمعة والسبت" هي الإجازة الرسمية للبنوك المصرية.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.96 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.