شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-5-2021، استقراراه أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليثبت فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى "قناة السويس" سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك بأخر أيام تعاملات البنوك الأسبوعية.

وفى سياق متصل يواصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم استقرارا أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره أيضا فى البنك "الأهلى المصرى ليسجل " 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك بأخر تعاملات البنوك الأسبوعية اليوم.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.