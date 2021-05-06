شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يستعيد تعافيه – تحليل – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 0.87 نقطة ليستقر السهم على سعر 66.51 دولار، وذلك تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة العنيد 68.28 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد