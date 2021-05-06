شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يرتفع قليلاً في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 6-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد حقق في نهايتها مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر على سعر 39.97 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 39.39، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد