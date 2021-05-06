شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ الصباح، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية ننتظر أن تساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي ينظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 71.35 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 68.05 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.50 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد