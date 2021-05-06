شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية وحاول الارتقاء فوق 65.60، لكنه يواجه ضغط سلبي جديد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف 67.95 كمحطة تالية، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 64.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد