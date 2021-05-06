شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية الآن ويحاول العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تخطي 26.70 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للعودة إلى المسار الصاعد من جديد.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 26.70 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.20 والمقاومة 26.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي