شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية قوية الآن ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.2064، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، والتي تستهدف مستويات 1.1975 ثم 1.1880 كمحطات رئيسية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2064 والثبات فوقه سيقود السعر لاستئناف الموجة الصاعدة قصيرة الأمد والتوجه نحو 1.2170 كهدف إيجابي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2064

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط