شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعمق من خسائره – تحليل – 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بايدو (BIDU) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.18% بما يعادل -4.35 نقطة ليستقر على سعر 195.63 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، كما يعاني السهم من الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 185.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط