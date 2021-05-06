بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 19.51 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 51ر19 نقطة ليبلغ مستوى 48ر6252 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر719 مليون سهم تمت عبر 20691 صفقة نقدية بقيمة 7ر111 مليون دينار (نحو 2ر346 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 57ر11 نقطة ليبلغ مستوى 70ر5226 نقطة بنسبة صعود بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر511 مليون سهم تمت عبر 13052 صفقة نقدية بقيمة 5ر42 مليون دينار (نحو 7ر131 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18ر23 نقطة ليبلغ مستوى 6781 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 208 ملايين سهم تمت عبر 7639 صفقة بقيمة 2ر69 مليون دينار (نحو 5ر214 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 09ر23 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5433 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر327 مليون سهم تمت عبر 8000 صفقة نقدية بقيمة 3ر29 مليون دينار (نحو 8ر90 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (البيت) و(اكتتاب) و(العقارية) و(السلام) أما شركات (اهلي متحد) و(اجيليتي) و(وطني) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (يوباك) و(استهلاكية) و(ارجان) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.