شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تحقق نتائج تاريخية.. والأصول ترتفع إلى 894 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي الدخل الشامل لشركة «مبادلة للاستثمار» العام الماضي 2020 إلى 72 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 53 مليار درهم في عام 2019. ويعد هذا أكبر دخل سنوي إجمالي في تاريخ الشركة، وقد ساهمت فيه عدة عوامل من أهمها نمو محفظة الأسهم، وأداء الصناديق الاستثمارية التابعة لها، ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.

وقد ساهم في هذا الأداء، التوجه الاستراتيجي للشركة نحو زيادة الاستثمار في قطاعات تشهد نمواً قوياً، مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات مع نخبة من الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية. ولعبت الاستثمارات خلال عام 2020 دوراً مهماً في تعزيز هذه الاستراتيجية، ومن بينها اتفاقيات استثمار طويلة المدى في مجال التكنولوجيا مع شركة «سيلفر ليك»، وفي مجال علوم الحياة مع «بي سي آي فارما» في الولايات المتحدة، وفي قطاع السلع الاستهلاكية والاتصالات مع مجموعة «ريلاينس» في الهند، إلى جانب توظيف استثمارات جديدة لدى كل من «أباكس بارتنرز» و«سيتاديل» و«آي سكويرد كابيتال» و«سي في سي».

108 مليارات درهم استثمارات جديدة في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية

وبهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد كانت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الشركة، والمتابعة والإشراف الحثيثين من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدافع الأكبر لنا لمواجهة تحديات الفترة السابقة، والمضي قدماً في مسيرة التقدم والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات».

وأضاف: «خلال العام الماضي، وفي الوقت الذي واجه فيه العالم تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، عملنا مع شركائنا في مختلف القطاعات من أجل تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات التي تضررت بشدة من هذا الوباء، وقد أظهر جميع العاملين في مجموعة مبادلة درجة عالية من التفاني والحرص على تقديم يد العون والمساعدة، ونحن حريصون على استمرار جهودنا في هذا المجال».

خلدون المبارك

وأكد المبارك على نجاح «مبادلة» في تجاوز التحديات التي حملها عام 2020، وقال: «لقد نجحنا في تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020. عبر زيادة الاستثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام. ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، حرصنا على الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نمو قوية، وفي صناديق الاستثمار ذات الأداء المتميز. وقد حقق قطاعا التكنولوجيا وعلوم الحياة على وجه الخصوص، نمواً كبيراً خلال العام الماضي. ونسعى لتعزيز حضورنا في هذه المجالات والمناطق الجغرافية المهمة مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي».

وبصورة إجمالية، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة أكبر منطقتين جغرافيتين لاستثمارات مبادلة. وقد شهد العام 2020 توظيف استثمارات جديدة في الهند، كما استثمرت مبادلة أيضاً من خلال شراكاتها السيادية في كل من فرنسا والصين وروسيا.

وبلغت قيمة الأصول الحالية للمجموعة بنهاية العام 894 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 853 ملياراً في عام 2019.

مرونة عالية

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة «مبادلة للاستثمار»: «يعكس هذا الأداء القوي الذي حققته مبادلة، المرونة العالية التي تتمتع بها الشركة، كما يعكس قوة ومتانة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة. استفدنا من انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020 عبر تخفيض تكلفة الاقتراض وتمديد أجله مستفيدين من الطلب العالي من المستثمرين على إصدارات سنداتنا. حيث نحتفظ بنسبة مديونية تعادل 9.1% ونتمتع بسيولة قوية في المرحلة الحالية في إطار سعينا نحو تحقيق رؤيتنا على المدى الطويل».

إنجازات محققة في 2020

بلغ إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) 72 مليار درهم في عام 2020 (بالمقارنة مع 53 ملياراً في عام 2019). وارتفعت قيمة الأصول إلى 894 مليار درهم في عام 2020 (بالمقارنة مع 853 ملياراً في عام 2019).

تتألف 34% من المحفظة الاستثمارية لمبادلة من استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، و29% منها في الأسهم المدرجة و14% في العقارات والبنية التحتية، إضافة لاستثمارات أخرى. وحققت مبادلة في عام 2020، 104 مليارات درهم من خلال بيع عدد من أصولها الاستثمارية وعوائد استثماراتها داخل الدولة وخارجها، وكان من بينها بيع 39% من حصتها في «بورياليس» إلى «أو إم في»، بقيمة 16.7 مليار درهم إماراتي، في أكبر صفقة منفردة في تاريخ الشركة.

- توظيف استثمارات بقيمة 108 مليارات درهم في مشاريع جديدة، من بينها:

4.3 مليار درهم في شركة «جيو»؛ الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في الهند.

2.7 مليار درهم في شركة «سيلفر ليك»؛ الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي.

3 مليارات درهم في شركة «ريلاينس ريتيل»؛ التي تعد واحدة من أسرع الشركات الهندية نمواً في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية.

2.2 مليار درهم في شركة «بي سي آي فارما»؛ الشركة الرائدة عالمياً في مجال الصناعات الدوائية.

7.5 مليار درهم في الصناديق الاستثمارية التابعة لـ «سي في سي»، و«سيتاديل»، و«آيسكويرد كابيتال» و«أباكس بارتنرز».

نجاحات كبيرة

كما أعلنت مبادلة أيضاً عن تحقيق عائد تراكمي لمدة خمس سنوات بنسبة 9.8٪، اعتباراً من عام 2016. وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن عزمها البدء بنشر مقارنات مرجعية مقابل مؤشرات طويلة المدى وذلك بدلاً من مؤشرات القياس الأخرى مثل العائد السنوي أو صافي الدخل السنوي، والتي لم تعد تنطبق على مبادلة باعتبارها مستثمراً على المدى الطويل.

واستلهاماً لجهود قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، عملت مبادلة جنباً إلى جنب مع شركائها في أكثر من 50 دولة وعبر مختلف القطاعات الاقتصادية، وبمشاركة فاعلة من موظفيها الذين يتجاوز عددهم المئة ألف حول العالم، لمواجهة جائحة كوفيد-19. وقد انصبّ تركيز مبادلة على دعم المجتمعات المحيطة بمناطق استثماراتها حول العالم، حيث أطلقت حملة «نعمل_نخلص»، بهدف تنسيق مبادراتها والتعريف بها من أجل تحقيق الدعم المنشود.