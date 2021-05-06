46 مليون درهم أرباح «أرامكس».. و23 % نمو النقل السريع المحلي

دبي: ”الخليج 365”

ارتفعت إيرادات «أرامكس» بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 لتصل إلى 1,42 مليار درهم، مقارنةً مع 1,15 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020.

يرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على خدمات النقل السريع بما في ذلك معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، وتراجعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بنسبة 20% لتصل إلى 79 مليون درهم، مقارنةً مع 100 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، بينما انخفض هامش الأرباح التشغيلية ليصل إلى 5.6% مقارنة مع 8.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين خلال الربع الأول من العام الجاري 11.9% مقارنة ًمع 16% خلال الربع الأول من العام 2020. وقد جاء هذا التراجع في الأرباح التشغيلية والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين مدفوعاً بزيادة تكاليف النقل على خلفية الضغوط التي حدّت من قدرات قطاع النقل العالمي بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد، والتي ما تزال تلقي بظلالها على صناعة النقل والخدمات اللوجستية، نتيجة استمرار الجائحة العالمية وتأثيراتها، وتفاقم النقص في قدرات النقل العالمية خلال الربع الأول من العام 2021 مع تسارع وتيرة نقل وتوزيع لقاحات «كوفيد-19» في دول العالم، ونتيجة لذلك، انخفض صافي الأرباح لهذه الفترة بنسبة 32% ليصل إلى 46 مليون درهم مقارنة مع 67 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020.

وحافظت «أرامكس» على ميزانيتها العمومية القوية، وصافي دين سلبي بقيمة 353 مليون درهم، ما يشير إلى وجود رصيد نقدي قوي، ومن شأن المركز المالي القوي أن يمكّن الشركة من مواصلة الاستثمار في عمليات التوسع وإطلاق حلول رقمية، والاستفادة من الفرص المستقبلية بسرعة بما في ذلك عمليات الاستحواذ التي تعزز القيمة المقدَّمة للمساهمين.

ارتفاع الطلب

قال بشّار عبيد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكس»: «نشعر بتفاؤل كبير بعد تحقيق نمو كبير في إيراداتنا، والذي جاء مدفوعاً في المقام الأول بالزيادة المستقرة في معدلات الطلب من قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، ويرجع نمو الإيرادات أيضاً إلى التعافي القوي الذي شهدته خدماتنا الموجهة للشركات، وبخاصة في قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول».

وأضاف عبيد: «خلال الربع الأول، كنّا على جاهزية تامة للتعامل مع الزيادة في أعداد شحنات قطاع النقل السريع مع الحفاظ على معايير خدماتنا المتميزة وذلك بفضل عملياتنا الفعّالة والموثوقة والمدعومة بالتقنيات الرقمية الحديثة، والبنية التحتية المُعززة لخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، إلى جانب مجهود فرقنا المتخصصة التي تعمل دون كلل على مدار الساعة، ومن ناحية أخرى، نجحنا في تعزيز موقعنا في قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول فاستحوذنا على حصة أكبر في أسواقنا الرئيسية بفضل جهودنا المستمرة على مدار العامين الماضيين لبناء قدراتنا وتطوير خبراتنا. وستواصل الشركة التركيز على تنويع مصادر إيراداتها، ما سيترجم على المدى البعيد إلى نمو مستدام ومرونة أكبر وقيمة أعلى لمساهمينا».

تبعات

وتابع بشار عبيد: «مع ذلك كله، لا تزال تبعات جائحة «كوفيد-19» تلقي بثقلها على هوامش أرباحنا التشغيلية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل نسبياً، ومن المتوقّع أن تواصل الضغوط تقليص هوامش الأرباح للفترة المتبقية من العام، لكنها ستبدأ بالتراجع تدريجياً مع مضينا قُدماً في استكشاف طرق جديدة وإعادة تصميم شبكة خطوط النقل لدينا، علاوة على ذلك، سنتمكّن من خلال تركيزنا الاستراتيجي على الاستثمار في رحلة التحول الرقمي من مواصلة خفض التكاليف وتعزيز الربحية على المدى البعيد»

أداء عالٍ

قفزت إيرادات خدمات النقل السريع الدولي من «أرامكس» والتي تشمل خدمات «شوب آند شيب» بنسبة 35% لتصل إلى 647 مليون درهم، مقارنةً مع 479 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو نشاط التجارة الإلكترونية عبر الحدود من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهونغ كونغ والعديد من الدول الآسيوية إلى دول مجلس التعاون الخليجي. أما الأرباح التشغيلية فقد تأثّرت بارتفاع تكاليف النقل.

وتابع بشار عبيد قائلاً: «سجّلت إيرادات «أرامكس» في مجال خدمات النقل السريع المحلي نمواً بنسبة 23% لتصل إلى 356 مليون درهم مقارنةً مع 289 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، وذلك بعد زيادة قدرها 36% في عدد شحنات التجارة الإلكترونية المحلية في الأسواق الرئيسية لأرامكس، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ذلك، ما نزال نشهد نمواً ملحوظاً في منطقة أوقيانوسيا».

وارتفعت الإيرادات من خدمات الشحن من «أرامكس» بنسبة 10% لتصل إلى 288 مليون درهم مقارنةً مع 262 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020 وذلك نتيجة التركيز على تطوير الأعمال التجارية بشكل كبير مما أدى إلى تقديم الخدمات للعديد من الأعمال الجديدة عبر قطاعات مختلفة، وارتفعت إيرادات «أرامكس» من الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد بنسبة 10% لتصل إلى 105 ملايين درهم مقارنةً مع 95 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الفوز بأعمال جديدة في قطاعات التجارة الإلكترونية والأغذية وسلسلة التوريد المبردة، فضلاً عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز.

استحواذات وشراكات

من جانبه قال توماس كيب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أرامكس: «ركزنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2021 على تكثيف عملياتنا وتوسيع البنية التحتية لخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية لمواكبة الزيادة المُطردة في أعداد الشحنات، والتي نتجت عن ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية العالمي ونمو الطلب على خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. كما واصلنا تبسيط العمليات وتسريع طرح الحلول التشغيلية القائمة على التكنولوجيا لزيادة الكفاءة وتقليل أوقات التسليم والارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا».

وأضاف كيب: «بينما نواصل التكيّف مع ارتفاع تكاليف النقل نسبياً، سنعمل على توظيف علاقاتنا القوية مع شركائنا وتقييم فرص الدخول في شراكات جديدة وعمليات استحواذ استراتيجية لتحقيق المكاسب التشغيلية وتخفيف الضغط على هوامش الأرباح».

عثمان الجدا رئيساً تنفيذياً أعلنت «أرامكس» عن تعيين عثمان الجدا، بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، خلفاً لبشار عبيد الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لأرامكس في 29 إبريل/ نيسان 2021. وسيعمل عبيد والجدا بشكل وثيق لضمان الانتقال السلس للصلاحيات والمسؤوليات.

بدأ الجدا مسيرته المهنية مع أرامكس عام 1994، وشغل العديد من المناصب القيادية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكس»: «نهنئ عثمان على تعيينه رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. ونثق بأن معرفته القوية ببيئة عملنا وخبرته الطويلة في القطاع إلى جانب فهمه العميق لمكامن قوة أرامكس ومحركات نموها وإمكانات موظفيها، ستشكل داعماً قوياً لرحلة نمو الشركة المستمرة وتعزز مكانتها الريادية في الأسواق الرئيسية التي تتواجد فيها الشركة».

وقال عثمان الجدا، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «تعتبر أرامكس اليوم شركة رائدة في السوق وعلامة تجارية موثوقة ذات مسيرة نمو ونجاح استثنائية، وتتمتع الشركة بكافة الإمكانات التي تؤهلها للمضي قدماً في خضم هذه المرحلة بتحدياتها غير المسبوقة وتحقيق النمو والتوسع. وسنواصل جميعنا البناء على الأسس المتينة التي نرتكز عليها، والاستفادة من نقاط قوتنا الرئيسية، كما سنعمل على تطوير وتنمية مجالات تخصصنا ونستفيد من الدروس التي تعلمناها خلال فترة الجائحة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة وتحقيق أكبر قيمة ممكنة لعملائنا».