ماونت: شعوري لا يوصف بعد الفوز على ريال مدريد

(أ ف ب)

قال مايسون ماونت لاعب تشيلسي وصاحب الهدف الثاني في مرمى ريال مدريد: إنه لا يستطيع أن يصف بكلمات شعوره بعد تحقيق هذا الانتصار الضخم على الفريق الملكي.

وقال ماونت عقب تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على الريال بنتيجة 2-0 في لقاء الإياب لنصف النهائي إنه مع زملائه خاضوا مباراة صعبة لكن كانت هناك جهود كبيرة من الجميع وكان بالاستطاعة تسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف:«لقد بلغنا نهائي مسابقتين هامتين لكننا لم نفز بأي لقب بعد».

من جانبه قائد الفريق«الإسباني» سيزار اسبيليكويتا قال: «كنا نواجه منافساً عريقاً في هذه المسابقة لكننا لعبنا بطريقة رائعة وسجلنا هدفين».

وأضاف «نؤمن بحظوظنا في إحراز اللقب لأننا نملك فريقاً متماسكاً يبذل جهوداً شاقة في التدريبات».

وسجل الألماني تيمو فيرنر (28) ومايسون ماونت (85) هدفي الفوز لتشيلسي في لقاء الإياب.

وكان تشلسي عاد بالتعادل الإيجابي 1-1 من مدريد الأسبوع الماضي.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد أن خسر أمام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.

وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه مانشستر سيتي في 29 أيار/مايو الحالي في إسطنبول.

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها فريقان من إنجلترا في النهائي بعد عام 2008، وعام 2019 عندما تغلب ليفربول على توتنهام 2-صفر.

ونجح مدرب تشلسي الألماني توماس توخل الذي تسلم تدريبه مطلع العام الحالي في بلوغ النهائي القاري للمرة الثانية توالياً بعد أن خسر العام الماضي عندما كان على رأس الجهاز الفني لباريس سان جرمان الفرنسي أمام بايرن ميونيخ صفر-1.

ونجح توخل أيضاً في قيادة الفريق اللندني إلى نهائي كأس إنجلترا حيث سيلتقي مع ليستر سيتي خلال الشهر الحالي علماً بأنه هزم مانشستر سيتي 1-صفر في نصف نهائي هذه المسابقة.

في المقابل، تابع ريال سلسلة خيباته خارج أرضه في دوري الأبطال إذ لم يفرض نفسه على الملاعب الإنجليزية منذ 22 تشرين الأوّل/أكتوبر 2014، وكان ذلك أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في دور المجموعات.