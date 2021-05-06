شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فريقاً تتنافس في المرحلة الثانية من «كأس المعرفة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتابع الجمهور على تلفزيون الشارقة بحماسة متزايدة حلقات مسابقة «كأس المعرفة»، التي تشهد منافسة ساخنة للفوز بالجائزة الكبرى للبرنامج البالغ قدرها 100 ألف درهم، خاصة بعد تأهل 16 فريقاً للمرحلة الثانية من البرنامج.

وشارك في الموسم الجديد للبرنامج، الذي يعرض من مسرح الزهري في جامعة الشارقة 32 فريقاً من طلاب الجامعات في إمارة الشارقة، بمعدل 3 متسابقين لكل فريق، إذ مثلت جامعة الشارقة 7 فرق، ومثلت 3 فرق أكاديمية العلوم وتكنولوجيا النقل البحري في الشارقة، وفريقان مثلا الجامعة القاسمية، إلى جانب فريقين من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وفريق واحد من كلية الأفق، وآخر من كليات التقنية العليا في الشارقة.

وانتهت المرحلة الأولى بتأهل 16 فريقاً وخروج عدد مماثل من المنافسة، إذ تتنافس الفرق المتأهلة في المرحلة الثانية بعد تقسيمها إلى 8 مقابل 8 لتحقق التصفيات انتقال 4 فرق فقط إلى المرحلة الثالثة، والتي تشهد بدورها التنافس لتحديد آخر فريقين تدور بينهما المسابقة في حلقة أول أيام عيد الفطر. ليحصل الفريق الرابح على جائزة «كأس المعرفة» الكبرى بقيمة 100 ألف درهم، بينما يحصل الفريق الذي يحل في المركز الثاني على 30 ألف درهم.

تضمنت فقرات البرنامج تحديات وألعاب مبتكرة من قبل فريقي الإعداد، وصممت بشكل خاص للبرنامج، فيما تهدف الأسئلة إلى اختبار معلومات الطلاب العامة وتكسبهم تجربة جديدة لخوض منافسة ثقافية ومعرفية وترفيهية في نفس الوقت. ومن أبرز الألعاب التي يتنافس خلالها المشاركون لعبة سرعة الضوء وتشمل 15 سؤالاً تطرح خلال 60 ثانية ويتوجب على الفريق الإجابة عنها بسرعة لكسب الوقت والنقاط.

البرنامج من تقديم إسماعيل الشيباني وإخراج مهند كريم وعلياء الصايغ مع فريق عمل متكامل في الإعداد والإنتاج.