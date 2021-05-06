ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 784جنيها للجرام

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6 مايو 2021، بقيمة 4 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر متوسط سعر 784 جنيها للجرام، وذلك مع تسجيل أونصة الذهب عالمياً 1793 دولار للأونصة بارتفاع بلغت نسبته 0.40% وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم كما نشرها موقع "اليوم السابع":

عيار 18 يسجل 772 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 896 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 6272 جنيها.

أونصة الذهب 1793 دولارا.

أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعات واضحة لتتخطي الأونصة حاجز 1790 دولار بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الهند، الأمر الذي يرفع الطلب على الملاذات الآمنة.

ومن المتوقع استمرار وتيرة التذبذب في سعر الذهب لكنه سيظل في القناة السعرية التالية 1770 إلى 1790 دولاراً، في ظل إشارات من مسئولين أمريكيين بأن أمريكا قد تضطر لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على النمو المزدهر للاقتصاد الأمريكي الناجم جزئياً عن تريليونات الدولارات في الإنفاق الحكومي على التحفيز.