شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم.. ويسجل 48.95 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 6-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.96 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى51.73 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات الورقية اليوم، تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والجنيه الاسترلينى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.71 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ18.70 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.75 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.95 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 48.96 جنيه.

52.09 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.95 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.83 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.02 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.