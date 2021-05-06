شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 10582 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 12800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2134 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3054 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1256 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أسمنت سيناء، مطاحن مصر الوسطى.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.75 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، 49691 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 10 آلاف سهم، 6 ملايين سهم، 13349 سهم، 2.5 مليون سهم، 500 ألف سهم، 20550 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، 5700 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الربع الأول من عام 2021، وبلغت الإيرادات 270.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 16.5% بفضل الجهود الناجحة لتحسين محفظة منتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مبيعات منتجاتها الدوائية الجديدة المضادة للفيروسات «ريمديسيفير- راميدا» و«أنفيزيرام» المرتبطة ببروتوكول علاج فيروس (كوفيد – 19)، على مستوى السوق المحلي والأسواق الخارجية خلال نفس الفترة.

ويأتي نمو الإيرادات على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة سنوية 10.6% إلى 14.9 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2021، على خلفية انخفاض حجم مبيعات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 27.9% خلال نفس الفترة، والذي يمثل أكبر قطاعات الشركة مساهمةً في إجمالي حجم المبيعات، ويرجع ذلك إلى تباطؤ الطلبات من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى جانب المنهج الانتقائي الذي تتبناه الشركة على صعيد المشاركة في المناقصات المطروحة، علاوة على تنفيذ القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الإدارة لشطب بعض المنتجات التي تتسم بانخفاض هامش الربح.

ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 9.3% ليبلغ 116.1مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بينما انخفض هامش الربح الإجمالي بواقع 2.8 نقطة مئوية ليبلغ 42.9% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة المستخدمة في إنتاج المستحضرات المضادة للفيروسات المرتبطة بعلاج فيروس (كوفيد – 19)، علمًا بأنه تم تكثيف إنتاج تلك المستحضرات خلال الربع الأول من عام 2021 لتلبية معدلات الطلب المترفعة.

ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 26.2% ليبلغ 30.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 0.9 نقطة مئوية إلى 11.1% خلال نفس الفترة، بفضل المردود الإيجابي للارتقاء بالكفاءة التشغيلية، إلى جانب تحسن دورة رأس المال العامل، والتي أثمرت عن انخفاض تكاليف تسهيلات رأس المال العامل وتكاليف التمويل.

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، نتائج الأعمال عن الفترة من يناير إلى مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه مقابل 951 مليون جنيه بنسبة نمو 37.75%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 152 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 31 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 590.32%، مرجعة سبب التحول للربحية إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع خلال عام 2021 مقارنة بمتوسط أسعار البيع خلال نفس الفترة لعام 2020.

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، نتائج الأعمال عن الفترة من يناير إلى مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 37.1 مليون جنيه مقارنة بـ49.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 25%، وبلغ صافي الربح 153.6 مليون جنيه مقابل 245.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 37%.