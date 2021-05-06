شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 13500- 13800 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 6-5-2021 استقرارا لجميع المواد اليوم، مع تراجع حركة البناء حتى الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، إضافة إلى انخفاض الحركة خلال العيد وشهر رمضان، وذلك وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار جميع الخامات تشهد استقرارا، حيث سجل سعر الحديد فى المصنع 13500- 13800 جنيه للطن، وسجل سعر المستهلك 13800- 14100 جنيه للطن .

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح 650-800 جنيه للطن سعر المصنع، ويتراوح سعر المستهلك بين 750- 900 جنيها للطن، ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.