شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 4 أصناف خضروات بسوق العبور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان الحكومة عن الإجراءات الاحترازية الجديدة والمتمثلة في مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات شهدت أسعار الخضروات استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض بعض منها وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الخميس 6- 5-2021 .

وانخفضت أسعار البطاطس ليتراوح سعر الكيلو بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو مقابل 2- 3 جنيهات للكيلو، وانخفض سعر الكوسة ليتراوح بين 1.5– 4.5 جنيه للكيلو مقابل 2-5 جنيهات، وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو مقابل 2-4 جنيهات، وأسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3-5 جنيهات مقابل 7-4 جنيهات.

واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيهات، واستقر سعر الثوم9- 15 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو.

بينما أسعار الباذنجان فتتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.