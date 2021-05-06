شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتماسك فوق 1.39$ قبل صدور قرارات المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك لليوم الثاني على التوالي فوق الحاجز النفسي عند 1.3900 دولار أمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية ، وقبل صدور قرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.3913$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3902 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3885$.

حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخير ،مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.3800$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ،عقب تصريحات نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "ريتشارد كلاريدا" إنه لا يعتقد أن الوقت قد حان للحديث عن تشديد السياسة النقدية ، وأن التعافي الاقتصادي الكامل من جائحة فيروس كورونا أمامه طريق طويل.

بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.10% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني شهريا.

تركيز الأسواق منصبا على عملية التصويت على القرارات وبيان السياسة النقدية ،بحثا عن المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة البريطانية ،ومدي تعافي الاقتصاد البريطاني من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19.