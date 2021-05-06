شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في عشر أسابيع مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل تحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 26 من الشهر ذاته للجلسة الرابعة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.17% لتتداول حالياً عند 1,227.22$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,229.31$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,228.53$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 91.30 مقارنة بالافتتاحية عند 91.27.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع أيار/مايو الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 540 ألف طلب مقابل 553 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من نيسان/أبريل الماضي تراجعاً بواقع 40 ألف طلب إلى 3.62 مليون طلب مقابل 3.66 مليون طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس ارتفاعاً 4.3% مقابل تراجع 4.2% في الربع الرابع الماضي، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 6.0% في الربع الرابع، وقبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك.

على الصعيد الأخر، لا يزال مسار التعافي من جائحة كورونا ثباتاً في العالم المتقدم وسط وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية، حيث تجاوز الحالات المصابة الجديدة المعلن عنها حتى الثلاثاء ما يفوق 20 مليون حالة وتوفي ما لا يقل عن 226,188 شخص ويعتقد أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 06:38 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 153.95 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,221,052 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الأربعاء، قرابة 1,171 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.