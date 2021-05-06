شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تتخارج من «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شعاع كابيتال» عن بيع حصتها البالغة 20% في شركة «المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء» إلى شركة «سوجيتز» اليابانية، وكانت «شعاع» قد عيّنت بنك «ستاندرد تشارترد» مستشاراً مالياً وشركة «لينكليترز» مستشاراً قانونياً للصفقة.

وقال فؤاد طارق خان، مدير عام، رئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لـ «شعاع كابيتال»: «ستشكل سوجيتز شريكاً مثالياً لشركة المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء لما تتمتع به من خبرة دولية في قطاع الطاقة العالمي إضافة إلى خبراتها التشغيلية كمستثمر استراتيجي، ويسرّنا بيع حصتنا إلى ’سوجيتز‘ تماشياً مع خطة التخارج الموضوعة عقب دعمنا تطوير المحطة التابعة لها، والتي ستسهم في ضمان استقرار إمدادات الماء والكهرباء في دولة الإمارات».

من جانبه، قال ماساكازو هاشيموتو الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم البنى التحتية والرعاية الصحية في شركة سوجيتز : «يسعدنا أن سوجيتز أصبحت راعياً مشاركاً لهذا المشروع الذي يلعب دوراً مهماً في استقرار إمدادات الماء والكهرباء في أبوظبي، ويساهم في حفز النمو الاقتصادي للمنطقة عموماً، و إضافة إلى الاستحواذ على حصة في هذا المشروع، الذي نجح فعلياً في دخول حيز التشغيل التجاري، تتيح لنا هذه الصفقة إرساء علاقات تجارية مع ’شعاع‘ التي تتمتع بحضور قوي في القطاع المالي في الشرق الأوسط تماشياً مع سعي ’سوجيتز’ إلى تعزيز وتوسيع نطاق أعمالها في هذه المنطقة».