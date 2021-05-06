شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«مؤسسة خليفة الإنسانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

تلقت «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، تبرعاً كريماً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 6 ملايين درهم، دعماً للمشروعات التعليمية والصحية والمجتمعية. ويأتي هذا في إطار تكاتف المؤسسات الوطنية للعمل معاً في مكافحة «كورونا»، والحد من آثارها السلبية في بعض الأسر داخل الدولة، وتحتاج إلى تقديم الدعم والعون، عبر المساعدات التعليمية والصحية والغذائية، وكذلك الإفراج عن بعض المسجونين، وتسديد مديوناتهم.

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام للمؤسسة: شراكتنا مع البنك، تعود إلى سنين مضت، ويدعمون مسيرة المؤسسة الإنسانية وبرامجها المتنوعة، التي تستفيد منها الكثير من الأسر المواطنة والمقيمة على أرض دولة الإمارات.

وأضاف الخوري إن الدعم الدائم من البنك لمشاريع المؤسسة، يمثل نموذجاً يحتذى، ويعكس الحسّ الإنساني العالي الذي يتمتع به القائمون على البنك، لتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية في تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة للمساعدات.