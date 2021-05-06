شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يعلن إتمام الاستحواذ على بنك عودة «مصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «بنك أبوظبي الأول» إتمام عملية الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عودة «مصر» والحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات التنظيمية.

وأوضح البنك في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه سيعمل على دمج عمليات وأصول بنك عودة «مصر»، ومن المتوقع الانتهاء من عملية توحيد الأعمال في عام 2022.