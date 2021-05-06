الاقتصاد

أمريكا توافق على مغادرة موظفيها غير الضروريين من الهند

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفيها الذين لا يقدمون خدمات طوارئ من الهند بسبب تزايد حالات الإصابة بوباء «كوفيد-19». وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إن أفراد عائلات الموظفين الأمريكيين بمقدورهم مغادرة الهند إذا أرادوا.
واجتاحت موجة ثانية مميتة من الإصابات بفيروس «» أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين من السفر إلى الهند، وقالت إنه يجب منح الأولوية في الرحلات التجارية المتاحة لمن يرغبون في مغادرة الهند.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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