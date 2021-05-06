شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. إجازة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في دوائر حكومة دبي لعام 1442 هجري اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة تقدم مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بوافر الصحة والعافية.