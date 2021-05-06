شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية برأس الخيمة تحدد موعد عطلة عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة- وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، أن عطلة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية بالإمارة، تبدأ اعتباراً من 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442 على أن يستأنف الدوام الرسمي في 4 شوال 1442 هـ مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خاصة. ورفعت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.