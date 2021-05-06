شكرا لقرائتكم خبر عن ‎"الجزيرة البيضاء" بمحمية رأس محمد تخطف قلوب المدونين الروس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى 9 من أشهر المدونين الروس وأكثرهم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعى، إجازتهم بمصر، وزيارة عدد من المناطق السياحة والأثرية بالقاهرة وشرم الشيخ.

وقام المدونون برحلة بحرية على متن سفينة بمدينة شرم الشيخ، لزيارة محمية رأس محمد ورؤية الجزيرة البيضاء مستمتعين بالبحر والشمس الساطعة، متفاعلين مع مجموعة من الأغاني الأجنبية والمصرية من بينها أغاني الهضبة النجم عمرو دياب.

ويتواجد حاليًا في مصر أشهر 9 مدونين روس وأكثرهم شعبية ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: جوسن جاسانوف، ودينات، وديانا لوكمانوفا، وفاديم بوجادتج، وروستام بوكاتتايف، وليلت جول، وزاروا المتحف المصري بالتحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة، وجوسن جاسانوف يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع انستجرام 16.5 مليون متابع.

ووثق المدونون رحلتهم بمدينة شرم الشيخ عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفاعل معها ملايين المتابعين مبدين إعجابهم بجمال مدينة شرم الشيخ.

ويتضمن جدول زيارتهم لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، زيارة متحف شرم الشيخ والقيام برحلة بحرية وسهرة بدوية، وزيارة أيقونة السلام، ومسجد المصطفى، وكنيسة السمانيين والسوق القديم ومسجد الصحابة، وممارسة بعض الألعاب المائية والأنشطة الترفيهية، وزيارة كهف الملح.

وسبق وقام المدونون بجولة بالمتحف المصري بالتحرير وقاعاته المختلفة، وانبهروا بمقتنياته الفريدة والمتنوعة وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي، كما زاروا منطقة أهرامات الجيزة، حيث اصطحبهم أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة، حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما.

وحرص المدونون على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية لهم في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول، والتي قاموا بمشاركتها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا جميع متابعيهم بزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، معربون عن استمتاعهم بما شاهدوه من كنوز أثرية وما عرفوه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.