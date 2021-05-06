الاقتصاد

استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والكيلو يبدأ من 27 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - مع إعلان الحكومة عن الإجراءات الاحترازية الجديدة والمتمثلة في مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الخميس6-5-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة.

 

وتراوح سعر الدواجن المزارع  المستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن  البلدى  37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها.

 

وتراوح سعر البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.

 

وكان وزير الزراعة المصري السيد القصير، أعلن أن مربي الدواجن يعملون بإخلاص لتأمين احتياجات الشعب من البروتين طوال العام، وأضاف أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمئة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة.

 

وتابع: "نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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