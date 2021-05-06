شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والكيلو يبدأ من 27 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان الحكومة عن الإجراءات الاحترازية الجديدة والمتمثلة في مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الخميس6-5-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة.

وتراوح سعر الدواجن المزارع المستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن البلدى 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها.

وتراوح سعر البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.

وكان وزير الزراعة المصري السيد القصير، أعلن أن مربي الدواجن يعملون بإخلاص لتأمين احتياجات الشعب من البروتين طوال العام، وأضاف أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمئة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة.

وتابع: "نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل".