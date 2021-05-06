شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس آخر أيام الأسبوع بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 6-5-2021، آخر أيام الأسبوع بالبنوك، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، استقر سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الأربعاء.

وفي سياق متصل كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة بداية شهر مايو الجارى متجهة لباكستان. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حجم الشحنة بلغ حوالى 156 ألف متر مكعب غاز مسال شحنة فورية. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتإلى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.60 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.