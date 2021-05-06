شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تصدير 32 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو منذ بداية 2021 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن هناك تعاقدات لتصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعى المسال خلال الفترة المقبلة.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.