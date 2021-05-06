شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كهرباء السعودية": 2021 سيكون عاماً تحولياً نتيجة لتطبيق حزمة الإصلاحات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال فهد السديري، الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للكهرباء، إن العام المالي 2021 سيكون عاماً تحولياً للشركة نتيجة لتطبيق حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية الشاملة.

وأوضح السديري أن تلك الحزم ستساهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة مما يمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين، بحسب بيان الشركة الخاص بنتائج الأعمال على موقع "تداول".

ولفت إلى أن النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2021 جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي ومساهمة حساب الموازنة وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين والطلب على الطاقة الكهربائية بالمملكة بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المُعلنة أمس الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 2.3 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة التحول للربحية بالربع الأول من 2021 إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020 حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021.

بالإضافة إلى ذلك انخفضت أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020.