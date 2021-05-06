شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بدعم نزول عوائد السندات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ عوض تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطا نجم عن صعود الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لأبريل نيسان، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1789.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0509 بتوقيت جرينتش. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1788.20 دولار.