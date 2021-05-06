الذهب يصعد بدعم نزول عوائد السندات والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ عوض تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطا نجم عن صعود الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لأبريل نيسان، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1789.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0509 بتوقيت جرينتش. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إنيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت "يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الدفع هنا، إنه أمر جيد بالنسبة للذهب لأنه يبقي العوائد منخفضة. أعتقد أن هذا سيؤدي في النهاية إلى ضعف الدولار الأمريكي".

حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب قاع أسبوع الذي بلغته يوم الثلاثاء، مما يقلص تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، حوم مؤشر الدولار قرب قمة أسبوعين التي بلغها أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2975.18 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار يوم الثلاثاء بدعم عجز في الإمداد.