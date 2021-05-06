شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور تلخص قصة بناء أكبر مصنع غزل فى العالم بتكلفة 900 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واحدا من أكبر مصانع الغزل فى للعالم، وذلك فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التى تصل تكاليفها لنحو 23 مليار جنيه.. تعرف علي مراحل التنفيذ من خلال الصور.

1- بدأ العمل فى أعمال تنفيذ المصنع نهاية عام 2020.

2- من المنتظر الانتهاء من الأعمال الإنشائية، بتكلفة 900 مليون جنيه مطلع العام المقبل بعد تأخر الشركة المنفذة.

3- يعد أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم، ويستهلك ما يوازى نحو 780 قنطار يوميا.

4- يقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل.

5- ومن المقرر بدء الإنتاج أواخر عام 2022 بعد تركيب الالات والمعدات المستوردة.