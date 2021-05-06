شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 19 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2007 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2005 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2012، بينما حقق الأدنى له عند 1.1993.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.2% في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية، وقبل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 3.0% في شباط/فبراير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل ارتفاعاً 9.6% مقابل تراجع 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى حيال اقتراح "توجيه تقارير استدامة الشركات – الطريق إلى الأمام" الذي تنظمة المفوضية الأوروبية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع أيار/مايو الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 540 ألف طلب مقابل 553 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من نيسان/أبريل الماضي تراجعاً بواقع 40 ألف طلب إلى 3.62 مليون طلب مقابل 3.66 مليون طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس ارتفاعاً 4.3% مقابل تراجع 4.2% في الربع الرابع الماضي، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 6.0% في الربع الرابع، وقبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك.