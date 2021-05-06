شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقبل العزم الايجابي- تحليل - 6-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج باستقبال العزم الإيجابي باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليعزز ذلك الثبات الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة وليتماشى مع إيجابية المتوسط المتحرك 55 نظرا لتشكيله لدعم إضافي عند 130.80.

لذلك, سنبقى بانتظار تشكيل السعر لهجوم صاعد جديد ليبدأ بتحقيق الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 131.90 و 132.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.00 و 131.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد