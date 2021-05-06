شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بإيجابية جديدة-تحليل - 6-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج تداولاته لهذا اليوم بإيجابية واضحة نظرا لتذبذبه فوق الحاجز المستقر عند 151.80 ليلغي بذلك النظرة التصحيحية الهابطة وليزيد من فرص تسجيله قريبا للأهداف الإيجابية والتي تتمركز عند 153.00 و 153.80 على التوالي.

كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيمكن السعر من تشكيل موجات صاعدة قوية ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.50 و 152.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد