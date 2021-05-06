شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب بجانبية مؤقتة– تحليل- 6-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس للاستمرار بتقديمه للتداولات الجانبية ليتصدى بذلك لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء بهدف الثبات فوق الدعم المتمركز عند 4.4200.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية قرب مستوى 4.6400 وصولا نحو 4.8500 بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد