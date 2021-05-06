شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجري أول خفض سعري لخام النفط المباع لآسيا منذ ديسمبر العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلصت السعودية أكبر مصدري النفط سعر البيع الرسمي في يونيو لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا لتجري بذلك أول خفض سعري لسعر الخام لتلك القارة منذ ديسمبر الماضي.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض عشرة سنتات عن مايو، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

كما حددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في يونيو مقارنة مع خصم 2.4 دولار في مايو.

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 1.05 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في يونيو، بما يزيد 20 سنتا عن علاوة مايو 2021.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة، بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأميركية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.