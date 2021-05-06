شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن تعليق الحوار الاقتصادي الاستراتيجي مع أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين اليوم الخميس، تعليق العمل باتفاق اقتصادي مع أستراليا. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في بيان، أنه تم تعليق اتفاق الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا "على أساس الموقف الحالي" للحكومة الأسترالية. ورجحت وسائل إعلام أسترالية أن تكون الخطوة الصينية بمثابة رد بالمثل على إلغاء أستراليا اتفاقيتي تعاون بين ولاية فيكتوريا والصين، في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتهديد بإلغاء صفقة تأجير ميناء داروين لشركة صينية.