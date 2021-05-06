شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات رابع جلسات الأسبوع والشهر الجاري على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع ورابع جلسات أيار/مايو على تباين في الأداء مع عودة نبض التداول لمؤشرات الأسهم اليابانية والصينية اليوم الخميس عقب عطلات رسمية في مطلع هذا الشهر في اليابان والصين، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالي والنيوزلندية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت ارتفاعاً 17.9% مقابل تراجع 19.3% في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية عن القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 7.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 2.0 في نيسان/أبريل الماضي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 18-19 من آذار/مارس والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، وأشار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من خلال المحضر إلى المزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام والتقييم لمزيد من التخفيف النقدي الفعال والمستدام، وأنه تم إنشاء "الشروط والأحكام الرئيسية لنظام الفائدة لتشجيع الإقراض".

ونود الإشارة، لكون تراجع مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى النيوزلندية يأتي في أعقاب أفادت وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية بأنها ستعلق جميع الأنشطة في إطار الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين واستراليا "إلى آجل غير مسمى"، ما يعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الصين واستراليا والتي تعد الصين أكبر شريك تجاري لها هي ونيوزيلندا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.86% ليربح 35.31 نقطة ويصل إلى المستوى 1,933.55، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.01% ليربح هو الأخر 578.56 نقطة ويصل إلى المستوى 29,391.19.

أما عن شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.31% ليخسر 66.98 نقطة ويصل إلى المستوى 5,056.51، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 7.38 نقطة ويصل إلى المستوى 3,439.48.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليربح 5.65 نقطة ويصل إلى المستوى 28,423.63، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 11.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,158.46.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.90% ليخسر 115.44 نقطة ويصل إلى المستوى 12,732.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.41% ليخسر هو الأخر 28.82 نقطة ويصل إلى المستوى 7,067.00.