شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نحقق تكافؤ الفرص فى العمل؟ الغرفة الأمريكية تجيب يوم 11 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى المؤسسات المالية والغرف التجارية المحلية والعالمية، لتنشيط الاقتصاد والسعى لسرعة الخروج من الأثار السلبية لجائحة كورونا ، بما ينعكس على اصحاب الاعمال فى مختلف الدول.

وحول كيفية تحقيق تكافؤ الفرص فى العمل، تنظم غرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية ، لقاء حول ذلك يوم 11 مايو الجارى.

وذكرت الغرفة على موقعها الرسمى ، إن النهوض بالالتزامات وتحقيق أهداف التنوع والإنصاف والشمول يتطلب إجراءات هادفة وقابلة للقياس. ، لافتة إنه ستناقش غرفة الولايات المتحدة ..كيف يمكن لأصحاب العمل إحراز تقدم في استراتيجيات العمل الخاصة بهم من خلال تنفيذ خارطة طريق توفر معايير شاملة وصارمة، ولكن قابلة للتحقيق.

وأوضحت إنه سيضم الحدث ممثلين من الشركات التي استخدمت أدوات البيانات؛ لتقديم نهج موجه نحو النتائج لتحسين العدالة، لافتة إنه سيتم فى اليوم ذاته تنظيم لقاء، حول الأهمية والفرص المتاحة في التجارة والاستثمار الثنائي بين الولايات المتحدة والأرجنتين.

و سوف يسلط اللقاء الضوء على الأولويات من كلا المؤتمرين ويقدم وجهات نظر من القطاع الخاص حول أهمية التجارة الثنائية.

وأشارت إنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها الرئيسان المشاركان تجمع الأرجنتين بالكونجرس الأمريكي والأرجنتيني-الأمريكي. تجمع مجموعة الصداقة البرلمانية في عام 2021. وسيشمل المشاركون الولايات المتحدة والأرجنتين والشركات والمسؤولين الحكوميين والكونجرس.

وذكرت الغرفة إنه سيسبق اللقاء ، لقاء يوم 10 مايو مع عضو الكونجرس ، ديفيد فالاداو.، بحيث ستكون هذه المحادثة غير الرسمية جزءً من سلسلة "العودة إلى الأعمال" الجديدة للغرفة الأمريكية والتي تهدف إلى كسر الحواجز بين الحكومة والجمهور من خلال المحادثات الودية والعودة إلى الأعمال الحكم، بجانب قضاء الوقت مع أعضاء الكونجرس الجدد لمعرفة المزيد عنهم ، وحياتهم ، ومهنهم ، وشغفهم ، وما يلهمهم.