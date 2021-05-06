شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 06-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.971 ريال، وذلك بعدما لامس السهم مستوى الدعم الحالي عند 0.96 ريال، حيث يقابل الحد السفلي للسحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" وهو الذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لاعلى لمستوى المقاومة 1.01 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.96 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.96 وبين مستوى المقاومة هو 1 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد